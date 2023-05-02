شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: القبض على رئيس عصابة للخطف مقابل فدية والاتجار بالسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على رئيس عصابة للخطف مقابل فدية وتهريب الأشخاص والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية بمنطقة الهرمل بمحافظة بعلبك شمال شرقي لبنان.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان - أن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش نفذت في منطقة القصر بالهرمل مداهمة لمنزل مواطن مطلوب بموجب عدة مذكرات ضبط وإحضار لترؤسه عصابة خطف مقابل فدية، ولإقدامه على تهريب أشخاص، والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وسرقة سيارات ودراجات نارية وتهريبها إلى سوريا.

كما ألقت دورية أخرى من المخابرات في بلدة اليمونة بمحافظة البقاع القبض على مواطنَين مطلوبَين لإقدامهما على إطلاق النار نحو دورية أمنية، وتشكيل عصابة سلب وسرقة سيارات بقوة السلاح، وترويج المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.