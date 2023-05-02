شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، فى منطقة "باب الزاوية" وسط مدينة "الخليل"، وفى بلدة "بيت أمر" شمال المحافظة، الواقعة جنوب الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكرى المقام على مدخل شارع الشهداء، واجتاز الجنود المدججون بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية (مركز مدينة الخليل التجاري)، ولم يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وفي بيت أمر، قال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن مواجهات دارت مع قوات الاحتلال في منطقة "عصيدة"، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين ما تسبب بوقوع إصابات بالاختناق، في صفوف المواطنين عولجوا ميدانيا.

كما أغلق جنود الاحتلال البوابة الحديدة التي نصبوها على مدخل بيت أمر ومنعوا تحرك المواطنين في كلا الاتجاهين.

يذكر أن مدينة الخليل تشهد إضرابا شاملا؛ حدادا على روح الشهيد خضر عدنان، الذي ارتقى بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله.