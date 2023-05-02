شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية تعلن عن 3013 إصابة منذ بدء الاشتباكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية الدكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين المسجلين منذ بدء الاشتباكات بلغ 3013 حالة، وعدد الوفيات الموثقة بالمستشفيات 206 حالات بالخرطوم فقط، فيما تم إجراء 523 عملية لاستخراج الرصاص والشظايا.

وقال المتحدث باسم الوزارة السودانية - في تصريح خاص لقناة "العربية" - إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في السودان تتمثل في صعوبة التنقل لتوصيل المستلزمات لبعض المستشفيات التي لا زالت ضمن مواقع الاشتباكات، مؤكدا توافر مخزون استراتيجي كاف ويتم الاستعداد لما بعد الأزمة.

وأضاف أن المستشفيات تعمل بالحد الذي يقدم الخدمة الطارئة وشبه الطارئة لمرضى الحرب والأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة تبلغ 39 مستشفى منذ بدء الاشتباكات، وتعد كل من الخرطوم وغرب دارفور الولايتين الأكثر تأثرا بالأوضاع.

وأشار المتحدث الى أن وزارة الصحة تعمل على إعادة الخدمة إلى ولاية غرب دارفور ، موضحا أن غرب دارفور شهد 73 إصابة و50 وفاة من المدنيين والعسكريين، وتقدم مستشفيات مناطق أطراف الخرطوم خدماتها بشكل طبيعي، لافتا إلى أن المستشفيات التي تعمل الآن بعيدة عن الاشتباكات.

وأكد أن المخازن الطبية بولاية الخرطوم لم تتعرض إلى أي ضرر، وهناك مجموعة من المخازن في أم درمان والخرطوم تقوم بتوزيع المستهلكات للمستشفيات القريبة منها، والمستودع الذي تضرر يقع بغرب دافور.