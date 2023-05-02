شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق قمة قادة الإعلام فى الشرق الأوسط 2023 بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا فعاليات قمة قادة الإعلام فى الشرق الأوسط 2023 التى تعقد بشراكة استراتيجية بين الاتحاد العالمى للصحف وناشرى الأنباء "وان-إيفرا" ومدينة دبى للإنتاج التابعة لمجموعة "تيكوم" وتستمر يومين في دبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن القمة تقام هذا العام تحت شعار "تعزيز مشاركة الرأي العام"، حيث تجمع خبراء الإعلام والقيادات الفكرية في المنطقة والعالم لتبادل الرؤى والتوقعات والتوصيات الرئيسية حول مستقبل وسائل الإعلام الإخبارية وأحدث التوجّهات في قطاع الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتتضمّن المواضيع المقرّر مناقشتها خلال هذا الحدث طرق تعزيز مشاركة الرأي العام واستراتيجيات الأعمال الرقمية ومستقبل قطاع الأنباء في عصر "الميتافيرس" والجيل الثالث لشبكة الويب والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرّر افتتاح قمة قادة الإعلام 2023 بكلمة ترحيبية يلقيها ماجد السويدي النائب الأول لرئيس مجموعة "تيكوم" – مدينة دبي للإنتاج، وذلك إلى جانب محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية رئيس تحرير منصّة "جسور بوست" وميتشلد شيمب مديرة الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء "وان إيفرا" الشرق الأوسط.

وأكد ماجد السويدي - بهذه المناسبة - أن الإعلام شريك رئيسي في مسيرة التنمية في جميع الدول حيث له دور محوري في دعم تنويع الموارد واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية في شتى قطاعات الإعلام والصناعات الإبداعية.

وقال إن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للشركات العالمية والإقليمية في مجالات الإعلام وتطوير المحتوى والخدمات الإبداعية والإعلامية المرتبطة بها.

وأضاف : "يسرنا التعاون مع الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (وان-إيفرا) ونتطلع لما ستقدمه قمة قادة الإعلام في الشرق الأوسط 2023 بهدف الارتقاء بمنظومة الإعلام على مستوى المنطقة انطلاقاً من دبي".

ويضمّ جدول أعمال قمة قادة الإعلام 2023 مجموعة غنية من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية والمناقشات التي يجري تنظيمها على هامش القمة والتي يتطرّق من خلالها المتحدثون إلى مواضيع متنوّعة مثل تسليط الضوء على دور الصحافة وتحقيق إيرادات إضافية عبر القرّاء ومناقشة مستقبل قطاع الأنباء واستراتيجيات تطويع التكنولوجيا ضمن قطاع الإعلام.

وتوفّر القمة للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث التوجهات والتواصل مع نخبة بارزة من الخبراء في قطاع الإعلام. وتضمّ قائمة المتحدثين خبراء مثل ماكينلي هايدن مدير قطاع تأثير التحليلات على الأعمال في صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية والذي يناقش أهمية إيجاد التوافق بين استراتيجيات البيانات وأهداف الشركات وكريستر جونسن رئيس التحرير وتطوير المحتوى التحريري في صحيفة "Adresseavisen" النرويجية والذي يلقي الضوء على نجاح هذه الصحيفة في تطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات في الغرف الإخبارية على مدى السنوات العشرة الماضية.

من جانبها قالت ميتشلد شيمب : "نؤمن في اتحاد (وان إيفرا) بأنّ تبادل المعرفة وبناء العلاقات المثمرة هما ركيزتان أساسيتان لنمو وتحوّل أيّ شركة ضمن عالمنا القائم اليوم على الاقتصاد الرقمي. وبينما بات التغيير الثابت الوحيد في حياتنا اليومية يتعيّن على الشركات مواصلة التطوّر والنمو للتمكّن من اتخاذ القرارات الصائبة والبقاء في الطليعة دوماً. وفي الوقت نفسه من الضروري وضع المعلومات في إطارها الصحيح والتأكد من دقتها باستمرار إذ أنّ الشركات تصبح قادرة على اتخاذ قرارات أفضل وتضمن نجاحها في المدى البعيد عندما تضع المعلومات في سياقها الصحيح وتدرك أثر التوجهات والتطورات على أعمالها على نطاق واسع".

يشار إلى أن مدينة دبي للإنتاج تعتبر من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي الصناعية ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم.