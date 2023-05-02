شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أطفال غرقا فى اليمن إثر سيول ناتجة عن هطول الأمطار بمحافظة شبوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقي 4 أطفال مصرعهم غرقاً، الثلاثاء، في حفرة أحدثها تدفق السيول الناتجة عن هطول الأمطار في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.
وقالت السلطة المحلية في محافظة شبوة في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن 4 أطفال سقطوا في حفرة تجمع مياه الأمطار في بلدة "الخشعة السفلى" بعزلة "المصينعة" في مديرية الصعيد إلى الجهة الغربية من المحافظة الساحلية.
وذكر البيان أنه جرى انتشال جثث الأطفال الأربعة ونقلها إلى مستشفى "المصينعة". وأشار إلى أن أعمار الأطفال ما دون 12 عاماً، وينتمون جميعاً لعائلة "الخشعي".
وشهدت شبوة خلال الأيام القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة تدفقت على أثرها السيول إلى أنحاء مختلفة من المحافظة مخلفة خسائر مادية كبيرة.
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