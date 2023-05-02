اخبار الخليج

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، بجنوب الضفة الغربية المحتلة.


وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت في منطقة عصيدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا