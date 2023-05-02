شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقي وحكومة كردستان يتفقان على تعزيز آليات التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي اليوم الثلاثاء، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، آخر المستجدات والتطورات السياسية في العراق.



وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية - إن الأخير التقى رئيس حكومة اقليم كردستان، حيث جرى بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، والتأكيد على أهمية تعزيز وإدامة التواصل والتنسيق والحوارات بين حكومتي المركز والاقليم، وبما يسهم في تحقيق مصلحة الشعب العراقي وتقديم أفضل الخدمات إليه.



وأضاف أنه تم بحث معالجة المشاكل العالقة وفقاً للدستور والأطر القانونية، وبحث عدد من التشريعات المهمة بينها الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث.