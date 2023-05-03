شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، الليلة، سلسلة غارات على عدد من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحقت دماراً وخرابا فيها وبممتلكات المواطنين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بخمسة صواريخ على الأقل موقعاً شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة.

وقصفت طائرات الاحتلال موقعاً غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وألحقت به دمارا وبممتلكات المواطنين المجاورة.

وتجوب طائرات الاحتلال الحربية مختلف أجواء القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز