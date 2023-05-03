شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية كبيرة على أهداف إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية كبيرة قبل قليل، وأن صافرات الإنذار انطلقت في عدة مناطق في غلاف القطاع، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الروسية.
وذكرت مصادر عبرية أن صاروخا فلسطينيا أصاب بناية بشكل مباشر في مدينة عسقلان، وأن رئيس البلدية أمر بفتح الملاجئ، وأفادت المصادر باحتراق مركبة جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر عليها في مستوطنة زيكيم.
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