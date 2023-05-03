شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون المناخ: حريصون على تطبيق المبادرة الأممية "الإنذار المبكر للجميع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ حرص الدول العربية على التفاعل الإيجابي مع مبادرة الأمم المتحدة "الإنذار المبكر للجميع"، كآلية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من المخاطر المترتبة على الطقس والتي صدرت من مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كوب 27، داعيا في الوقت ذاته إلى مزيج من التنسيق والفعالية في تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث على المستويين الوطني والإقليمي.



جاء ذلك في القرارات الصادرة عن الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الصومال.



وعبر الوزراء ورؤساء الوفود وممثلو المنظمات العربية المشاركة في الاجتماع عن القلق تجاه تزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في جميع أنحاء العالم ومن بينها المنطقة العربية، وما يترتب عليها من كوارث تزهق الأرواح وتحدث خسائر وأضرارا بمئات المليارات من الـدولارات.



وثمن المشاركون مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة "الإنذار المبكر للجميع" كآلية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من المخاطر المترتبة على الطقس.



ودعوا إلى تطبيق أفضل الممارسات لنظم الإنذار المبكر في دول المنطقة، وتطوير وتحديث خدمات الأرصاد الجوية في دول المنطقة لإتاحة بيانات دقيقة تساعد في مجابهة مخاطر الطقس الحاد والتخطيط طويل الأجل تجاه الأحداث المناخية المتطرفة، مؤكدين ضرورة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المنطقة في مجال نظم الإنذار المبكر،والسياسات المعتمدة عليها.