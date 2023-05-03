شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يبعث رسالة خطية للعاهل الأردنى تتعلق بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وتتضمن دعوة رسمية للمشاركة فى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، والمقرر عقده بمدينة إكسبو دبى فى شهر نوفمبر القادم.

وسلّم سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء - الرسالة لمدير مكتب ملك الأردن الدكتور جعفر حسان، .

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