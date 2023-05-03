شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني: مستعدون للتعاون مع سوريا شعبا وحكومة فى إعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده على استعداد للتعاون مع الشعب والحكومة السورية في مجال المساهمة بإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن إيران لديها طواقم فنية وشركات ذات كفاءة عالية وقادرة على تأدية دور مهم في إعادة إعمار سوريا.

جاء ذلك فى لقاء نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، عشية زيارته إلى سوريا، وقال رئيسي: «ربما لسنا الوحيدين فهناك دول أخرى على استعداد للمساهمة في إعادة إعمار سورية، ويجب إعادة إعمار سورية وتقديم الدعم لمعالجة هذا التخريب وهذا الانهيار الذي تسببت به التيارات التكفيرية بدعم من الكيان الإسرائيلي وأمريكا، ويجب إعادة إعمار سورية بشكل سريع وأن يعود المهجرون إلى سورية، وتعود الأوضاع إلى طبيعتها، ونحن على استعداد في هذا المجال لدعم الدولة الصديقة والعزيزة سورية».

كما اعتبر إبراهيم رئيسي، أن زيارته لسورية تأتي في إطار ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات، وقال: «نؤكد ترسيخ هذه العلاقات لتكون علاقات أفضل وأن تتطور في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو الثقافية.

ويصل الرئيس الإيراني اليوم، الأربعاء، إلى سوريا، فى زيارة زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب منذ 13 عاماً، وبحسب وسائل إعلام إيرانية وسورية أن الزيارة ستستغرق يومين، وسيرافق رئيسي وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، أن رئيسي سيلتقي نظيره السوري بشار الأسد "ويُجري معه مباحثات تتناول العلاقات الثنائية وملفات سياسية واقتصادية مشتركة إضافة إلى التطورات الإيجابية في المنطقة".

فيما قال المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي أن الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من الأسد، ترتدي "أهمية استراتيجية" للبلدين وأن هدفها "اقتصادي".