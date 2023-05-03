شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم رئيسى يصل دمشق فى أول زيارة لرئيس إيرانى لسوريا منذ 13 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير، وسيجري مع الرئيس بشار الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات، بحسب وكالة الأنباء السورية سونا.

والزيارة هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من 13 عاماً، وعشية الزيارة قال الرئيس الإيراني، أن بلاده على استعداد للتعاون مع الشعب والحكومة السورية في مجال المساهمة بإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن إيران لديها طواقم فنية وشركات ذات كفاءة عالية وقادرة على تأدية دور مهم في إعادة إعمار سوريا.

جاء ذلك فى لقاء نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، عشية زيارته إلى سوريا، وقال رئيسي: «ربما لسنا الوحيدين فهناك دول أخرى على استعداد للمساهمة في إعادة إعمار سورية، ويجب إعادة إعمار سورية وتقديم الدعم لمعالجة هذا التخريب وهذا الانهيار الذي تسببت به التيارات التكفيرية بدعم من الكيان الإسرائيلي وأمريكا، ويجب إعادة إعمار سورية بشكل سريع وأن يعود المهجرون إلى سورية، وتعود الأوضاع إلى طبيعتها، ونحن على استعداد في هذا المجال لدعم الدولة الصديقة والعزيزة سورية».

كما اعتبر إبراهيم رئيسي، أن زيارته لسورية تأتي في إطار ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات، وقال: «نؤكد ترسيخ هذه العلاقات لتكون علاقات أفضل وأن تتطور في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو الثقافية.