شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: موقفنا ثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعم شعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أن مواقف الأردن ثابتة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين، مبينا أن دور المملكة محورى وأساسى فى مختلف القضايا، وتتمتع بعلاقات قوية ومتينة مع الأشقاء والأصدقاء.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، عددا من شيوخ ووجهاء محافظة جرش، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على المضي قدما في عملية التحديث بمساراته الثلاث الذي بدأته المملكة، قائلا إنه "لا تراجع عن الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية".

وشدد على أن واجب الجميع دعم تلك الإصلاحات والعمل بروح الفريق لإنجازها، معربا عن اعتزازه وفخره بلقاء الأهل والعشيرة من أبناء محافظة جرش، مؤكداً أهمية التعاون بين جميع المؤسسات لخدمة المحافظة والمجتمع المحلي.

وأشار إلى أن مؤشرات الأردن السياحية في تحسن بفضل السمعة التي تتمتع بها المملكة ما انعكس على زيادة أعداد الزوار، منوها إلى أن جرش من أجمل المناطق بالعالم ما يتطلب دعمها والاستفادة من إمكاناتها وميزاتها في قطاعي السياحة والزراعة.