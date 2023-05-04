بأوقح إطلالة على الكرة الأرضيه .. الفنانة سيرين عبدالنور تُلهب الأنترنت بمايوه بنفس لون جسدها أظهر كل شيء ولم يخفي شيء

شكرا لاهتمامكم بخبر عن بأوقح ظهور على الأرض .. سيرين عبدالنور تُلهب الأنترنت بمايوه بنفس لون جسدها أظهر كل شيء ولم يخفي شيء !! على موقع الخليج الان

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورها لها امام بحيرة، وظهرت بها باطلالة جريئة مرتدية حمالة صدر فقط، من لون جسدها ووضعت طاقية على رأسها وعلقت: كن انت سيد مزاجك.. لا تدع أحداً ينتزع منك شغفك لشيء، رافق من تحب حتى لو كان كتاباً أو كوب قهوة.

صورة سيرين عبد النور أشعلت ردود الفعل لدى المتابعين، حيث تغزل البعض بجمالها وإثارتها، مؤكدين على حبهم ودعمهم لها، بينما انتقدها البعض بسبب اطلالتها الجريئة والمبالغ فيها.

يذكر ان النجمة اللبنانية “سيرين عبدالنور” قد ظهرت مؤخرا بوزن زائد فاجأت بها الجمهود باحدى الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، حيث ظهرت مرتدية بدلة رياضية باللون الازرق وتقف أمام المرآة بإطلالة عفوية مما نال إعجاب متابعيها، وعلقت على الصورة: “تتخايلوا لو في مني ٢ الأولى سيرين والثانية شو كنتو عطيتوها اسم”.