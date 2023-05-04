شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 14 وإصابة 25 جرّاء حادث مروع في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مصادر أمنية وطبية إن 14 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرين في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة نقل ثقيل بمنطقة النقب على طريق الخارجة-أسيوط في محافظة الوادي الجديد في مصر.

وذكرت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، على ما أفادت وكالة "رويترز".

وأضافت أنه ورد إخطار أمني إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة الساعة السابعة التابعة لشركة الوجه القبلي للنقل مع شاحنة نقل ثقيل، وكانت الحافلة قادمة من الداخلة ومتجهة إلى القاهرة.

وتم الدفع بسبع عشرة سيارة إسعاف ووحدات دفاع مدني لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث.