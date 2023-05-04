شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: ندين ونحذر من استمرار عمليات القتل واقتحام المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، استمرار اقتحام المدن الفلسطينية، وجرائم القتل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطينى، والتى كان آخرها ارتقاء ثلاثة شهداء في البلدة القديمة من نابلس.

وحذر أبو ردينة، من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، سيفجر الأوضاع في المنطقة، وسيدفعها إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وأضاف "نحمل حكومة الاحتلال الإسرائليي، المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة التصعيدية التي تدفع بالأمور نحو العنف وتوتير الأجواء " .

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والضغط لوقف العدوان الإسرائيلى المتصاعد بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وأن لا تكتفى بسياسة الاستنكار، لأن الأوضاع على الأرض أصبحت صعبة للغاية ولا يمكن لأحد توقع تداعياتها.

