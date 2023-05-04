شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية العالمى: أكثر من 25 مليون دولار لمساعده الأسر الأكثر احتياجا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن برنامج الأغذية العالمي عن منحه مقدمه من الحكومة الكندية لدعم الأسر الأكثر احتياجا في لبنان من خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

ووفق بيان المنظمة الأممية سيتم تخصيص المنحه لدعم الأسر الأكثر حاجة في لبنان والتي بواحده من أسوأ الأزمات المالية في العالم كما ستتيح المساهمة أيضا لبرنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي التي أصبحت بالغة الأهمية لشرائح كبيرة من المجتمع.

وذكر البيان ان ذلك يأتي مع دخول لبنان عامه الرابع من الأزمة المالية الحادة، حيث دفع التضخم المتزايد وانخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 1.46 مليون لبناني إلى مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي والحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة.

وأضاف البيان أنه في الشهر الماضي فقط، وصل برنامج الأغذية العالمي إلى 371000 لبناني من خلال البرنامج.