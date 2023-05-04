شكرا لقرائتكم خبر عن 217 أمر اعتقال إدارى الشهر الماضى من الاحتلال الإسرائيلى ضد مواطنين فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أصدرت 217 أمر اعتقال إدارى بحق أسرى فلسطينيين، خلال الشهر الماضى.

وقالت الهيئة - فى بيان اليوم الخميس - إن عدد الأوامر الإدارية الجديدة بلغ 92 أمرا، وتم تجديد 125 أمر اعتقال تم إصدارها سابقاً، مشيرة إلى أن مدد أوامر الاعتقال الإدارى تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وأضافت، يتواجد داخل سجون الاحتلال ما يزيد على 1000 معتقل إداري، معظمهم موزعون ما بين سجون (عوفر، والنقب، ومجدو)، ومنهم أطفال ونساء وكبار بالسن.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن للمعتقلين الإداريين ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.