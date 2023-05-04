شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى تدين اقتحام مبنى ملحقية المملكة فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت رابطة العالم الإسلامى جريمة اقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة فى العاصمة السودانية الخرطوم، وما تبع الاقتحام من التخريب والنهب لمحتويات المبنى.

وشدد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، على ضرورة احترام المواثيق والأعراف الدولية التى تضمن الحماية والسلامة لمقرات البعثات الدبلوماسية وطواقمها البشرية.

ونوه بالجهود الدبلوماسية الكبيرة التى تبذلها المملكة حيال الأزمة التى تعصف بالسودان، من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف المتنازعة؛ أملاً فى الوصول إلى تهدئة الوضع فى البلاد تمهيداً لإيجاد مخرج توافقى سلمى شامل للأزمة.

ودعا إلى وقف العمليات العسكرية فى أسرع وقت ممكن، وتغليب مصلحة الشعب السودانى العزيز فى هذا الظرف العصيب.