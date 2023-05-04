شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى للبلدة القديمة فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر فلسطينية، صباح الخميس، إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل، استشهدوا، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، للبلدة القديمة في مُحافظة "نابلس"، الواقعة فى شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة في وقت سابق صباح اليوم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، بعد تصدى مقاومين فلسطينيين لها.

وحاصرت القوات منزلا في البلدة، وورد أنه جرى استخدام القذائف ضد المنزل.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أحد عشر فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.