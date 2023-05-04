شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الامريكية تجيز لقاحًا مضادًا لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجازت الولايات المتحدة للمرة الأولى استخدام لقاح مضاد لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي المسؤول عن الإصابة بالتهاب القصيبات، لمن تتخطى أعمارهم الستين سنة، على ما أفادت السلطات الصحية، الأربعاء.

وأكد المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير بيتر ماركس، في بيان، أن موافقة السلطات على استخدام لقاح "أركسفي" الذي طورته شركة الأدوية البريطانية "غلاكسو-سميث-كلاين" (جي إس كي)، تمثل "إنجازًا مهمًا على مستوى الصحة العامة للوقاية من مرض قد يتسبب في مقتل المصاب به".

والفيروس التنفسي المخلوي شائع جدًا وشديد العدوى، ويتسبب لدى الأطفال بالتهاب في القصيبات خلال فصل الشتاء. ويطال الفيروس البالغين أيضًا، وقد ينطوي على خطورة للمسنين عندما يتحول إلى عدوى في الجهاز التنفسي (التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي).

وتشير السلطات الصحية الأمريكية إلى أن الفيروس يتسبب في الولايات المتحدة سنويًا بوفاة ما بين 6 و10 آلاف شخص تتخطى أعمارهم الـ65 سنة.

وتستند الموافقة التي منحتها إدارة الأغذية والعقاقير للقاح إلى تجربة سريرية شارك فيها نحو 25 ألف شخص، تلقى نصفهم هذا اللقاح، فيما تناول النصف الآخر دواء وهميًا. وتبين أن اللقاح فعال بنسبة 83% في تفادي تعرض المرضى لالتهابات في الجهاز التنفسي السفلي.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أجازت استخدام لقاح "أركسفي" الأسبوع الفائت.

وتبتكر كل من "فايزر" و"موديرنا" لقاحين مضادين لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي خاصين بالمسنين.