شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: الملاكمة من دون خصم تفيد مرضى باركنسون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجد بحث جديد في جامعة إديث كوان بالتعاون مع الملاكم راي فازيو وعدة مؤسسات أن الملاكمة من دون خصم وسيلة قيمة للذين يعانون من مرض باركنسون (الشلل الرعاش) لتحسين نوعية حياتهم.

وشارك في البحث 10 أشخاص في مرحلة مبكرة من الإصابة بالمرض، قاموا بـ 3 جلسات ملاكمة لمدة ساعة واحدة أسبوعيًا، على مدار 15 أسبوعًا.

ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، بدلًا من الخصم خاض المشاركون معركة ضد وحدة الملاكمة Fightmaster، وهي أداة متاحة تجاريًا تحتوي على 11 هدفًا مبطنًا للّكم، مثبتة على حامل.

وبعد البرنامج الذي استمر 15 أسبوعًا، تحسنت درجات 9 من المشاركين الـ 10 على مقياس تصنيف مرض باركنسون الموحد، وهو أداة تُستخدم لقياس تقدم وشدة شلل الرعاش.

كما أبلغت المجموعة عن انخفاض في التعب وتحسن في النوم.

وقال الدكتور ترافيس كروكشانك الباحث المشارك: "الملاكمة نمت في شعبيتها بين الذين يعيشون مع الشلل الرعاش، على الرغم من قلة الأدلة التي تدعم استخدامها".

وأضاف: "لذلك، ما فعلناه هو النظر بقوة حقًا في مدى جدوى برنامج الملاكمة لمرضى باركنسون، وهو ما لم يتم القيام به في الماضي".

وقد تمت مراقبة الأحمال التدريبية ومناسبتها لصحة القلب. وعلى الرغم من الكثافة العالية للعديد من التدريبات، أبلغ المشاركون عن عدم وجود زيادة في وجع العضلات من البرنامج، ولا إصابات كبيرة، والتي قد تكون متوقعة لمن يعانون من شلل رعاش.