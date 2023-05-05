شكرا لقرائتكم خبر عن تبون: سوريا عضو مؤسس للجامعة العربية ولا يمكن حرمانها من حقوقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، أن سوريا عضو مؤسس لجامعة الدول العربية وأنه لا يمكن حرمانها من حقوقها.

وأضاف تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن "هبة الجزائر لمساعدة سوريا خلال الزلزال هي هبة من القلب وغير خاضعة لأي حسابات سياسية".

واختتم الرئيس قائلا: "هناك نظام دولي يفرض فيه القوي على الضعيف ونتمنى أنت تتغير الأمور".

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، إن عودة سوريا إلى الجامعة خلال القمة المرتقبة في السعودية "واردة جدا"، مشيرا إلى أن الأمر يجب أن يتم على مراحل.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن عودة دمشق لمقعدها الشاغر منذ 2011 "يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق بين الدول الأعضاء في الجامعة، وبعد ذلك تقدم دعوة إلى سوريا".