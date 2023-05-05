شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن لنظيره الرواندى: مستعدون لتقديم المساعدة جراء الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، الخميس، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية رواندا فنسنت بيروتا، أعرب خلاله عن تعازي المملكة في ضحايا الفيضانات التي ضربت عدة مناطق شمال وجنوب وغرب البلاد، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الصفدي -طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية- تضامن الأردن مع رواندا في مواجهة هذا الظرف الصعب واستعداده، وبتوجيه من الملك عبدالله الثاني، تقديم أي مساعدة ممكنة لمواجهة تبعات الفيضانات والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الغزيرة، والتي أودت بحياة 130 شخصاً، ودمرت أكثر من 5 آلاف منزل، وألحقت أضراراً بأكثر من ألفي منزل آخر.

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