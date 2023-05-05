شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأسفرت عن ثلاثة شهداء وجرح عشرات المواطنين الفلسطينيين، إثر العدوان العسكري الإسرائيلي مؤخرًا على قطاع غزة.وفق واس.

وأكدت المنظمة أن امتداد العدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، محملة إسرائيل - قوة الاحتلال- المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار جرائمها التي من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وطالبت الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاسبة إسرائيل - قوة الاحتلال - على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.