شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: "شئون الانتخابات" تواصل استقبال المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المرشحون لانتخابات مجلس الأمة الكويتى 2023، توافدهم إلى إدارة شؤون الانتخابات، لتسجيل طلبات ترشحهم بشكل رسمي. وفق صحيفة"القبس".

وتوافد عدد من النواب السابقين إلى الإدارة مع افتتاح باب التقديم، لتسجيل طلبات ترشحهم للانتخابات المقررة في 6 يونيو المقبل، وفتحت إدارة شؤون الانتخابات، صباح اليوم، أبوابها، لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، أمس الخميس، على لسان المدير العام للشؤون القانونية العميد صلاح الشطي عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو الجاري.

وأوضح الشطي أن باب إدارة شؤون الانتخابات سيظل مفتوحاً للترشح لمجلس الأمة لمدة 10 أيام متتالية، بما فيها أيام العطل، من السابعة صباحاً حتى الواحدة والنصف بعد الظهر، في مقر إدارة شؤون الانتخابات بمنطقة الشويخ، معلناً عن اعتماد 759 لجنة أصلية وفرعية في الدوائر الخمس، إضافة إلى 118 مدرسة، كمراكز للاقتراع لتصويت الناخبين.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد الأربعاء الماضي، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 ورفعه إلى سمو ولي العهد، وكلف جهات الدولة المعنية باتخاذ الاستعدادات اللازمة والإجراءات القانونية والدستورية؛ لتنظيم العملية الانتخابية وتسهيل أداء المواطنين واجبهم الديموقراطي.