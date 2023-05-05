الجهات المشاركة فى الحج تناقش تفعيل خطط خدمة ضيوف الرحمن

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، برئاسة مساعد أمين العاصمة المقدّسة للحج والعمرة المهندس خالد بن عبدالله سندي، وحضور عددٍ من مسؤولي الأمانة وممثلي الجهات الحكومية.

و ناقش الاجتماع أيضا الاستعدادات لعددٍ من الأعمال المشتركة في موسم الحج وطرق تذليل كل ما يعترض تنفيذ الأعمال والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتقديم أفضل الخدمات، كما تمّ استعراض الأدوار والمسؤوليات لكل جهة في موسم الحج فيما يخص طرق المشاة بالمشاعر المقدّسة والخطط الموضوعة لتتناسب مع التطورات وبعض التحديات وكيفية إيجاد الحلول وتوزيع الأدوار ودعم الأمانة في تنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام استمراراً للتعاون البناء بين الجهات المعنية كافة.