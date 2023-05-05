شكرا لقرائتكم خبر عن الجهات المشاركة فى الحج تناقش تفعيل خطط خدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة تطوير وتنسيق تكامل الخدمات على طرق واستراحات المشاة بالمشاعر المقدّسة بأمانة العاصمة المقدّسة تفعيل خطط الأمانة والجهات العاملة في الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وفق صحيفة"سبق".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، برئاسة مساعد أمين العاصمة المقدّسة للحج والعمرة المهندس خالد بن عبدالله سندي، وحضور عددٍ من مسؤولي الأمانة وممثلي الجهات الحكومية.
و ناقش الاجتماع أيضا الاستعدادات لعددٍ من الأعمال المشتركة في موسم الحج وطرق تذليل كل ما يعترض تنفيذ الأعمال والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتقديم أفضل الخدمات، كما تمّ استعراض الأدوار والمسؤوليات لكل جهة في موسم الحج فيما يخص طرق المشاة بالمشاعر المقدّسة والخطط الموضوعة لتتناسب مع التطورات وبعض التحديات وكيفية إيجاد الحلول وتوزيع الأدوار ودعم الأمانة في تنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام استمراراً للتعاون البناء بين الجهات المعنية كافة.
وأكد المهندس سندي؛ أن الاجتماع يأتي استمراراً للجهود المبذولة من الجهات المعنية في موسم الحج بلجنة التطوير وتنسيق تكامل الخدمات على طرق المشاة بالمشاعر المقدّسة والمشكَّلة بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
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