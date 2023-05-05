شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف تعلن فقدان أكثر من مليون لقاح لشلل الأطفال فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من مليون لقاح مضاد لشلل الأطفال فُقدت فى السودان منذ تصاعد العنف هناك في منتصف أبريل، بحسب "رويترز".