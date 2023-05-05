شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف تعلن فقدان أكثر من مليون لقاح لشلل الأطفال فى السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من مليون لقاح مضاد لشلل الأطفال فُقدت فى السودان منذ تصاعد العنف هناك في منتصف أبريل، بحسب "رويترز".
وقالت نائبة مدير مكتب برامج الطوارئ فى اليونيسف هيزل دى ويت لرويترز ،"تعرض عدد من مرافق سلسلة التبريد للنهب والتلف والتدمير، بما فى ذلك أكثر من مليون لقاح مضاد لشلل الأطفال فى جنوب دارفور".
وكانت يونيسف تجرى سلسلة من حملات التطعيم ضد المرض فى السودان بعد ظهوره هناك فى نهاية عام 2022.
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