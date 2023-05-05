شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة اللبنانى يحذر من خطر الحرائق سريعة الانتشار فى ظل الطقس الراهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير البيئة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور ناصر ياسين، ارتفاع مؤشر خطر اندلاع الحرائق وتمددها فى ظل ما يشهده لبنان من طقس حار وجاف مصحوب برياح قوية في أغلب المناطق اللبنانية.

وحذر ياسين - فى بيان اليوم - من خطر الحرائق سريعة الانتشار، خصوصًا في مناطق الشمال وعكار، وبعلبك والبقاع الغربي والجنوب.

وطلب من جميع المواطنين عدم إشعال النار في المناطق المحاذية للمناطق الشجرية والغابات لأى سبب، والتبليغ فورًا عن أي مصدر للنيران بالقرب أو داخل الغابات، كما دعا الجهات المختصّة للتدخل السريع منعًا لانتشار الحريق فى الغطاء الشجرى، مما يسبب خطرًا على السلامة العامة والبيئة عمومًا.



وكانت الغابات بلبنان قد شهدت العام قبل الماضي موجة شديدة من حرائق الغابات تسببت في خسائر فادحة للثروة الشجرية بلبنان.