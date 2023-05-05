شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع رواندا وتقدم تعازيها فى ضحايا الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية رواندا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي خلفت العديد من القتلى والجرحى وألحقت أضرارًا جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة - عن خالص تعازيها ومواساتها لرواندا حكومة وشعبًا ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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