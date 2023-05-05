شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستعيد 6000 قطعة أثرية من بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الثقافة العراقية استعادة 6000 قطعة أثرية، استعارتها بريطانيا لأغراض الدراسة منذ عام 1923.

وذكر الوزارة - فى بيان مساء الجمعة - أنه "بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى، استعاد العراق اليوم الجمعة 6000 قطعة أثرية كانت قد استعارتها بريطانيا لأغراض الدراسة منذ عام 1923".



وأوضح البيان أن استلام القطع الاثرية جرى بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدرانى وسفير العراق في لندن جعفر الصدر ومدير عام المتاحف البريطانية ومدير عام متحف لندن وعدد كبير من الإعلاميين والآثاريين من العراق وبريطانيا.