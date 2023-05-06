شكرا لقرائتكم خبر عن بيان سعودى أمريكى: بدء محادثات بين ممثلين عن الجيش السودانى وقوات الدعم بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلى القوات المسلحة السودانية وممثلى قوات الدعم السريع فى مدينة جدة اليوم السبت، وفق بيان السفارة السعودية.

ووفق البيان،دعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهم تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، مشيدة جهود كافة الدول والمنظمات التى أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية.

وحثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.