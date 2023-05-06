شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: شرب القهوة والشاي يعزّز صحة شبكية العين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصل بحث جديد إلى وجود صلة إيجابية بين احتساء القهوة والشاي وسُمك طبقة الألياف العصبية الشبكية البقعية.

والبقعة هي الجزء المركزي من الشبكية في الجزء الخلفي من العين الذي يمنحنا رؤية مركزية حادة. طبقة الألياف العصبية الشبكية هي التي تنقل المعلومات المرئية من العين إلى الدماغ، وكلما كانت أقل سمكاّ زادت المخاطر على العين.

ونُشرت النتائج على موقع "نوترينتس"، وأجرى الدراسة باحثون من مختبر العيون في الصين، ومركز أبحاث العيون في أستراليا، استنادًا إلى بيانات 35 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني خضعوا لتصوير مقطعي للشبكية، وأجابوا على استبيان عن المشروبات التي تناولوها خلال عام.

وأظهرت النتائج أن شاربي القهوة لديهم زيادة كبيرة في سماكة طبقة الألياف العصبية الشبكية البقعية، خاصة أولئك الذين شربوا فنجانين إلى 3 يوميًا.

ووجدت النتائج أن الذين يشربون الشاي لديهم زيادة كبيرة في سماكة البقعة الصفراء، وخاصة من شربوا أكثر من 4 أكواب يوميًا.

وأشارت النتائج إلى أن الكمية المتوسطة من القهوة هي الأفضل، لا القليل، ولا الكثير، كما أن فوائد القهوة سريعة التحضير أقل، وأن نوعية القهوة الجيدة تحقق فوائد أفضل لشبكية العين.