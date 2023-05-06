شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مصرع 14 شخصا وإصابة 7 آخرين جراء السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي 14 شخصاً وأُصيب 7 آخرون فى اليمن جراء السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التى تشهدها البلاد هذه الأيام.

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، توفيت امرأة وأصيب ثلاثة آخرون، جراء تهدم منزل من طوابق عدة في قرية "قرن الدهور" بمديرية مناخة في غرب العاصمة، وذكرت المصادر أن تلك الحادثة سبقتها بأيامٍ نجاة أسرة منكوبة من سبعة أشخاص في "حي الروضة" بصنعاء، من حادثة تهدم لمنزلهم.

وشهدت صنعاء وقوع حادثة أخرى مشابهة، إذ تهدم منزل على رؤوس ساكنيه في "حي البليلي" بمديرية الصافية؛ ما أسفر عن وفاة شابة عشرينية، وإصابة أربع نساء أخريات.

وفي محافظة شبوة تُوفي أربعة أطفال من عائلة واحدة، غرقاً في حاجز مائى، وحسب مصادر محلية، فإن الأطفال الأربعة الذين ينتمون لأسرة واحدة غرقوا في حفرة تجمع مياه الأمطار بمنطقة الخشعة السفلى في مديرية الصعيد.

وفي محافظة البيضاء بوسط اليمن، قالت مصادر محلية، إن ثلاث فتيات تُوفين غرقاً في سد مائي بعزلة فاقع بمديرية ردمان، وجرى انتشال جثامينهن من قِبل الأهالي.

وأوضحت المصادر أن الفتيات كن يقمن بغسل الأغنام في السد، قبل أن يغرقن، كما تُوفيت فتاتان غرقاً في سد بمديرية برط بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، فيما تم إنقاذ فتاتين من راعيات الأغنام في المنطقة.

وفي محافظة إب، تُوفيت امرأتان إثر جرف سيول الأمطار الغزيرة لهما بعد يوم من وفاة رجل للسبب ذاته.

وقالت مصادر محلية، إن امرأتين جرفتهما السيول في قرية "الأرجب" بعزلة "بضعة" في مديرية المخادر شمال المحافظة، فيما عثر الأهالي على جثمانيهما في مناطق متفرقة بالمديرية.