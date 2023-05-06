شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يهنئ ملك هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليم ألكساندر، ملك مملكة هولندا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.