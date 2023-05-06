شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مخاوف صينية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف مسؤول صيني عن أن خطر فيروس كورونا المستجد ما زال موجودا على أرض الواقع، رغم إنهاء حالة الطوارئ على مستوى العالم.

وصرح رئيس لجنة خبراء التعامل مع كوفيد التابعة للجنة الصحة الوطنية في الصين، ليانغ وانيان، بأن بلاده ستواصل متابعة الوضع الصحي بالنسبة لـ كوفيد، مؤكدًا الحرص على تطعيم الفئات المعرضة لخطر الإصابة.



شدد "وانيان" على أن إنهاء حالة الطوارئ عالميًا لا يعني انتهاء أزمة فيروس كورونا، لكن هذا الإجراء حسب رأيه يعني احتمالية السيطرة على تأثيره بشكل أفضل.

أوضح المسؤول، حسب "رويترز"، أن بلاده تراقب تحورات كوفيد، إلى جانب تعزيزها للقاحات، بخلاف تحسينها قدرات علاجه.

أتى هذا التصريح بعد 3 أشهر من إعلان مسؤولين صينيين انتصارهم بشكل حاسم على فيروس كورونا، عقب تسجيل أقل معدل لوفيات كوفيد حول العالم، وهو ما قوبل بتشكيك من بعض المتابعين.

وأنهت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا الجمعة، بعد ما يزيد على 3 أعوام في إعلانها.

وأكدت المنظمة ضرورة التعامل مع كوفيد كما هو الحال مع الأمراض المعدية الأخرى.