شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مواطن إسرائيلي، مساء اليوم /السبت/، الرصاص على شاب فلسطينى من قرية "صندلة"، داخل أراضي الـ48، فأرداه شهيدًا، خلال عراك وقع بينهما.

وقالت مصادر بالداخل الفلسطيني، إن الإسرائيلى أطلق النار من مسدسه على الشاب ديار العمرى (20 عامًا) فى منطقة "مرج ابن عامر"، ما أدى إلى استشهاده.



وأظهر توثيق مصور تهجم القاتل على الضحية حينما تواجد داخل مركبته على جانب الطريق، وفى أعقاب ذلك وقع عراك بالأيدى بينهما فى الشارع، قبل أن يطلق الإسرائيلى النار على الشاب.



ووصل المئات من أهالي صندلة إلى مدخل مستوطنة "غان نر"، احتجاجا على قتل الضحية العمري، فيما وقعت مواجهات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية، الذين أطلقوا قنابل الصوت، باتجاه الأهالي، واعتقلت إثنين منهما.



وكانت "وزارة الأمن الإسرائيلية" قد صادقت الأسبوع الماضي، على التخفيف من إجراءات إصدار رخصة حمل السلاح وتقصير مدة إصدارها وفقا لأوامر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير.



ويقضي قرار توسيع المجموعات التي تحمل رخصة سلاح بإعفاء مقدمي طلبات الحصول على رخصة من مقابلة شخصية ويلب منهم فقط مصادقة الشرطة.



وارتفع بشكل كبير عدد رخص السلاح التي أصدرتها وزارة الأمن القومي، منذ فبراير الماضي، في أعقاب تسهيلات أمر بها بن جفير.



وأسفرت تعليمات بن جفير عن ارتفاع عدد تراخيص حمل السلاح خمس مرات خلال شهر واحد، وتم إصدار 408 رخص خلال يوم واحد.