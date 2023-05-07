شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مصرع 3 وإصابة 5 آخرين من جماعة الحوثى شرق تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 3 من عناصر جماعة الحوثى مصرعهم، وأصيب 5 آخرون فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى شرق مدينة تعز اليمنية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى بمحور تعز قوله، اليوم/السبت/، إن عناصر الجماعة حاولت التسلل الى مواقع الجيش الوطنى فى مناطق الجهيم وكلابة شرق المدينة ولكن أبطال الجيش تصدوا لهذه العناصر وكبدوها خسائر متعددة فى الأرواح والمعدات العسكرية.

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