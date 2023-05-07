شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي السعودي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال الديوان الملكي - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، " انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها غدا الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
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