اجتماع لفريق الخبراء العرب المعنى بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامى بالخارج

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القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الخامس لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ومشاركة وفود تمثل وزراء الإعلام بالدول العربية.

وقال الوزير المفوض فالح المطيري مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية، إن الاجتماع خصص لتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، حيث تم سماع ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء حول هذه الخطة وتم التوافق على رفعها إلى الاجتماع القادم للجنة الدائمة للإعلام العربي.

وأضاف المطيري- في تصريح للصحفيين في نهاية الاجتماع - أن خطة التحرك العربي الإعلامي في الخارج ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي القضية الفلسطينية ونصرتها إعلاميا، والتصدي لظاهرة الإرهاب، وإبراز الصورة الصحيحة للعرب والمسلمين في الخارج.

وأوضح أن تم إقرار هذه الخطة من قبل وزراء الإعلام العرب في عام 2001 بهدف الارتقاء بدور الإعلام وتوظيفه من أجل تحقيق الانتشار الواسع لوجهة النظر العربية مما يدعم ويناصر القضايا العربية في الخارج وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تم تحديث تلك الخطة عام 2006 وعام 2014 وفق مشاريع جديدة.

وأكد المطيري أن الاجتماع ركز على مرئيات عدد من الدول العربية حول الصيغة النهائية لمشروع المرصد والمنصة المدمجة ورفعها إلى اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدهما في المملكة المغربية في شهر يونيو المقبل.