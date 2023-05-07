شكرا لقرائتكم خبر عن "الزلازل السورى": تسجيل 7 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن المركز الوطني للزلازل السوري تسجيل 7 هزات أرضية، تراوحت درجاتها بين 2.3 و3.5، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز - في بيان، اليوم الأحد، أودرته وكالة الأنباء السورية - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 8 من صباح اليوم 4 هزات في لواء إسكندرون، تراوحت درجاتها بين 2.3 و2.8 على مقياس ريختر، وهزة في لبنان بشدة 2.9، وهزة في تركيا شدتها 3.5، وهزة شرق حماة بشدة 3.2.
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