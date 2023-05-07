شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الاحتفال بإطلاق التقرير الإقليمى حول حالة سكان العالم 2023 بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان - مكتب الدول العربية، غدا الاثنين، احتفالا لإطلاق التقرير الإقليمي حول حالة سكان العالم للعام 2023.

ويشارك في هذا الاحتفال السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية؛ والدكتورة ليلى بكر المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان- مكتب الدول العربية، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، وعدد من سفراء ومندوبي الدول العربية والأجنبية ورؤساء منظمات ومكاتب الأمم المتحدة العاملة بجمهورية مصر العربية.

وذكرت الجامعة العربية، في بيان اليوم الأحد، أن تقرير هذا العام، والذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان، يحمل عنوان "8 مليارات نسمة وإمكانات لا متناهية.. قضية الحقوق والخيارات"، ويتناول سبل إعادة التفكير بكيفية تأطير عدد السكان، وتبني السياسات التي تقوم على إيجاد حلول جديدة من أجل دعم نجاح السكان.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة بأنه يجب النظر إلى السكان والتعامل معهم من منظور حقوقي، فما زالت النظرة والحديث عن السكان متباينة ما بين (قنبلة ديموغرافية او خلل ديموغرافي)، وبين الفريقين تضيع الحقوق، ويزداد القلق السكاني، خاصة مع انتشار الحروب والصراعات المسلحة والاقتصادات الهشة، والتغيرات المناخية وحالات نقص الأغذية والطاقة، بالإضافة الى الأوبئة، مثل جائحة كورونا وفيروس نقص المناعة، فضلا عن المعلومات المغلوطة المنشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه لابد من التخطيط على أساس التغييرات السكانية الحاصلة سعيا للصمود الديموغرافي (النظم الاقتصادية والاجتماعية) التي تواكب رغبات السكان واحتياجاتهم أنفسهم من أجل ازدهارهم في أوقات الرخاء والخطر، وذلك عن طريق توسيع نطاق الفهم عن السكان من خلال الاستثمار في البيانات وتحليلها انطلاقا من التركيبات العمرية للسكان ومعدلات الخصوبة والهجرة ومعدلات الوفيات وسن الإنجاب لتكون هذه البيانات عنصرا فاعلا في تغير المعايير الاجتماعية المبنية على النوع الاجتماعي.