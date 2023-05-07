الأردن يعلن وقف العمل بقانون الدفاع فى جميع أنحاء المملكة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ مايو 2023، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

قانون الدفاع هو قانون تم تطبيقة خلال جائحة كورونا بغرض السيطرة على المرض ووقف انتشاره.

يذكرأن، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أخيرا انتهاء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية، والتى كانت قد أعلنتها المنظمة فى يناير 2020، وذلك بعد انخفاض الوفيات والإصابات العالمية، وانخفاض حدة الوباء، مع تذكير العالم باحتمالية ظهور فيروسات جديدة مع عواقب وخيمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن كورونا لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية، وقد ناقشت لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية الوباء يوم الخميس فى اجتماعها الـ 15 بشأن كورونا، ووافق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولى، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية.

وأكد تيدروس فى مؤتمر صحفى: "لأكثر من عام كان الوباء في اتجاه تنازلي"، مضيفا، "لقد سمح هذا الاتجاه لمعظم البلدان بالعودة إلى الحياة كما كنا نعرفها قبل كورونا، اجتمعت لجنة الطوارئ للمرة الـ 15 وأوصتني بإعلان إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقًا دوليًا، لقد قبلت هذه النصيحة.

وأضاف تيدروس، أنه، إذا لزم الأمر لن يتردد في عقد اجتماع آخر للجنة الطوارئ وإعلان حالة طوارئ صحية عالمية مرة أخرى إذا كان هناك ارتفاع كبير في حالات كورونا أو الوفيات في المستقبل.

وأشار إلى أن كورونا قد غادر، ولكنة لايزال يترك ندوبًا عميقة في عالمنا، يجب أن تكون هذه الندوب بمثابة تذكير دائم باحتمالية ظهور فيروسات جديدة مع عواقب وخيمة، مضيفا، إن واحدة من أعظم مآسي كورونا هي أنه لم يكن يجب أن يكون على هذا النحو، لدينا الأدوات والتقنيات اللازمة للاستعداد للأوبئة بشكل أفضل، واكتشافها مبكرًا، والاستجابة لها بشكل أسرع، وإبلاغ تأثيرها، ولكن على الصعيد العالمي، فإن الافتقار إلى التنسيق، والافتقار إلى العدالة، وانعدام التضامن يعني أن هذه الأدوات لم تستخدم بفعالية كما كان يمكن أن تكون.

وقال تيدروس، "يجب أن نعد أنفسنا وأطفالنا وأحفادنا بأننا لن نرتكب هذه الأخطاء مرة أخرى".