شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة البحرين تشيد بدور الجامعة العربية الملموس فى تعزيز التعاون العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت السفير فوزية بنت عبدالله زينل، بعلاقات التعاون المتميزة بين جامعة الدول العربية والبحرين ، وبدور الجامعة الملموس فى تعزيز التضامن والتعاون العربى المشترك، معربة عن تطلعها لاستكمال مسيرة مندوبي مملكة البحرين بما يخدم أهداف وتطلعات الدول العربية نحو تعزيز الأمن والاستقرار والنماء، وصون الأمن القومي العربى، وتحقيق وحدة الصف والتكامل والوئام بين الأشقاء العرب في مواجهة التحديات والظروف التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع.وفق سفارة البحرين.

ونقلت السفيرة تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال تسلم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم أوراق اعتماد السفير فوزية بنت عبدالله زينل، كمندوب دائم لمملكة البحرين لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

من جانبه، ثمن أحمد أبو الغيط دور مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، فى تفعيل العمل العربى المشترك، متمنيًا لسعادة السفير فوزية بنت عبدالله زينل دوام التوفيق والسداد في مهام عملها.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع العربية، ومجالات تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.