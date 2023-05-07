شكرا لقرائتكم خبر عن النواب اللبنانى: إعادة عضوية سوريا بالجامعة العربية قيامة جديدة للعمل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إن قرار جامعة الدول العربية بإعادة عضوية سوريا يعد بمثابة قيامة جديدة للعمل العربي المشترك.

وأضاف بري - في بيان له اليوم - أن قرار عودة سوريا للعمل العربي تأخر لسنوات لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وبإتجاه العودة الى الصواب العربي الذي لا يمكن أن يستقيم إلا بوحدة الصف والكلمة، على حد تعبيره.



واستطرد قائلا: "بعودة سوريا إلى العرب وعودة العرب إليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك".