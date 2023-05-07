اخبار الخليج

النواب اللبنانى: إعادة عضوية سوريا بالجامعة العربية قيامة جديدة للعمل العربى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن النواب اللبنانى: إعادة عضوية سوريا بالجامعة العربية قيامة جديدة للعمل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إن قرار جامعة الدول العربية بإعادة عضوية سوريا يعد بمثابة قيامة جديدة للعمل العربي المشترك.

وأضاف بري - في بيان له اليوم - أن قرار عودة سوريا للعمل العربي تأخر لسنوات لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وبإتجاه العودة الى الصواب العربي الذي لا يمكن أن يستقيم إلا بوحدة الصف والكلمة، على حد تعبيره.


واستطرد قائلا: "بعودة سوريا إلى العرب وعودة العرب إليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا