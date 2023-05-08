شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران الأمير الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن موعد عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل.

وستعقد مراسم عقد القران في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء، كما سيكون هنالك حفل استقبال ومأدبة عشاء مغلقين خاصة بالإعلاميين، وفق وكالة الأنباء الأردنية.