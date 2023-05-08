شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية توجه مديري الاستخبارات بسرعة اعتقال المطلوبين أمنيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، توجيهات لمديري الاستخبارات في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية نشرت وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات ومديري الاستخبارات ومكافحة المخدرات، فضلاً عن مديري الاستخبارات في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية، حيث ناقش سيادته الخطط الاستخبارية والأمنية التي تعمل عليها هذه الوكالة".

وأكد الشمري، بحسب البيان، على أهمية متابعة المطلوبين للقضاء وإلقاء القبض عليهم، والتعامل الفوري مع الذين يقومون بما تسمى بالدگة العشائرية وتقديمهم للعدالة بسرعة، موجهاً بأن يكون العمل الاستخباري نوعياً بعيداً عن الطرق الروتينية، وأن يكون مدير الاستخبارات مطلعاً على جميع قاطع مسؤوليته.

وشدد على تقييم عمل مديري الأقسام كافة، ومعرفة غير المؤهلين منهم لإخراجهم من هذا المفصل المهم الذي يجب أن يضم ضباطاً مهنيين، داعياً الى صناعة ضباط تحقيق وذلك من خلال التدريب والتأهيل الصحيح، لكي يكونوا قادرين على العمل وفق الأساليب الحديثة في إجراء عمليات التحقيق خاصة في الملفات المهمة وتوزيع المهام والواجبات عليهم.

وفي ملف المخدرات، أكد الوزير على أهمية جمع المعلومات الدقيقة وتزويد مدير مكافحة المخدرات في المحافظة بهذه المعلومات لغرض توحيدها.

وتابع البيان، "كما ناقش أمن الحدود العراقية مع دول الجوار"، مؤكداً على تأمينها بالشكل المطلوب ومنع عمليات التهريب والجريمة المنظمة بجميع أشكالها.

ووجه الوزير جميع الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل المهني في مداخل المدن من خلال تعزيز الجهود في السيطرات.