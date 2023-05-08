شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يستقبل نائب حاكم أبوظبى ومستشار الأمن القومى الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب حاكم أبوظبى مستشار الأمن الوطنى فى دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن القومي الهندي آجيت دوفال.

وذكرت قناة "الإخبارية السعودية " أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والروابط بين دولهم بما يعزز النمو والاستقرار في المنطقة.

وفى وقت سابق، بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين أن ولي العهد السعودي استعرض - خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي بالرياض - مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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