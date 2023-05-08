اخبار الخليج

الحج والعمرة السعودية تتابع أوضاع المعتمرين السودانيين لتسهيل إجراءات عودتهم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الحج والعمرة تتابع أوضاع المعتمرين السودانيين لتسهيل إجراءات عودتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة على متابعة أوضاع المعتمرين السودانيين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية عبر شركات العمرة السعودية المسؤولة عنهم، وفق بيان لوزارة الحج والعمرة.

وحرصت الوزارة على التأكد من تيسير إجراءات مغادرتهم إلى السودان عبر ما يتوفر من رحلات طيران أو عبارات بحرية، فغادرت أمس السبت ثلاث رحلات من جدة إلى بور سودان، وغادرت الأحد ست رحلات أخرى، كما تابعت الوزارة أوضاع المعتمرين السودانيين في مقار سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة سعيها إلى تسخير كافة إمكاناتها للعمل بشكل مستمر مع الجهات المعنية والتأكد من تيسير إجراءات مغادرة المعتمرين السودانيين ومتابعة شؤونهم كاملة حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم؛ حيث يتبقى بالمملكة ما يقارب 50 ألف معتمر سوداني سيتم إنهاء إجراءات مغادرتهم خلال أيام.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا